Кремль отреагировал на слова Трампа о секретном оружии

Россия анализирует всю информацию о зарубежных вооружениях. Об этом заявил в среду, 21 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты владеют вооружением, якобы неизвестным остальному миру.

Как напомнил Песков, в России "есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор и анализ информации на этот счет". Они выполняют свою работу, хотя "в данном случае еще предстоит, наверное, нам услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов" (цитаты по ТАСС).

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что новейшие образцы российского вооружения обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Политик напомнил и про комплексы "Буревестник" и "Посейдон", пообещав, что наши специалисты продолжат их улучшать.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поясняла, что разработка подобных вооружений в России носит вынужденный характер. Это означает, что наше государство "на системной основе предпринимает шаги по поддержанию эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания".