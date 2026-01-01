Володин назвал цель закона о контроле над тарифами ЖКХ: "Отговорки закончатся"

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, наделяющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дополнительными полномочиями по регулированию тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Как заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, тема тарифообразования в ЖКХ — одна из самых проблемных, потому что "зачастую кто в лес, кто по дрова". В одних регионах тарифы удерживаются, в других начинают расти.

Политик призвал взять ситуацию под контроль: "Люди только "спасибо" скажут. Отговорки закончатся". Речь идет о системном решении "об ответственности, о прозрачности".

Видеозапись комментария Вячеслава Володина опубликована в его официальном Telegram-канале.

Ранее глава государства Владимир Путин назвал крайне важным вопросом изменение тарифов в системе жилищно-коммунального хозяйства. Президент отметил, что в связи с инфляционными процессами тарифы ЖКХ неизбежно растут, однако "самое главное — чтобы они росли в меру". Этот процесс не должен приобретать стихийный характер.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что в 2026 году тарифы повысятся дважды. 1 января их подняли в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость (НДС). 1 октября произойдет второе изменение, когда власти утвердят экономически обоснованные показатели для каждого региона.