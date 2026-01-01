Очарование на максимуме: эти знаки будут купаться в любви и внимании на неделе с 26 января

Предстоящая неделя может превратиться в череду приятных встреч и неожиданных симпатий. Для четырёх знаков зодиака общение, любовь и светская жизнь выйдут на первый план с 29 января по 1 февраля 2026 года. Возможно, именно сейчас начнётся история, о которой вы потом будете рассказывать друзьям. Кто из знаков будет купаться в любви — в прогнозе астролога Этери Ломидзе для "ТВ Центра".

Стрелец

Вы станете магнитом для противоположного пола, и это лучшее время, чтобы устроить личную жизнь. Звезды дают вам карт-бланш на романтику: свидания будут проходить идеально, а ваши комплименты попадать прямо в сердце. Если у вас есть дети, общение с ними принесет море позитива и новых идей. Главное — не заиграться и не забыть про рабочие дедлайны, потому что сейчас вам хочется только веселиться. Позвольте себе немного безумства и спонтанных трат на развлечения.

Лев

Вам захочется идеализировать партнера или человека, который вам нравится, и это создаст атмосферу настоящей сказки. Одинокие Львы имеют все шансы влюбиться в кого-то издалека или человека другой культуры, и роман закрутится очень быстро. Мир сейчас кажется вам огромным и дружелюбным, поэтому смело принимайте приглашения на вечеринки или выставки. Единственный совет: проверяйте билеты и документы, если решите отправиться в путешествие с любимым человеком, рассеянность может помешать планам.

Весы

Ваше обаяние сейчас работает на максимальной мощности, помогая сглаживать любые углы в общении. В личной жизни вы склонны надевать "розовые очки", но на этой неделе это даже полезно — добавит нежности и тепла в отношения. Друзья обязательно позовут вас на тусовку ближе к выходным, и отказываться не стоит — там может произойти важная встреча. Используйте эту неделю для того, чтобы очаровывать людей и договариваться, но серьезные обещания лучше фиксировать на бумаге.

Близнецы

Ваш круг общения резко расширится за счет очень творческих и необычных людей. Вы будете нарасхват: телефон не умолкает, все хотят с вами встретиться, и каждая встреча может принести пользу. Это идеальное время для нетворкинга, когда случайный разговор в кафе может перерасти в крепкую дружбу или проект. Но будьте избирательны: не все новые знакомые выполнят то, что наобещали в порыве энтузиазма.

