Представители киевского режима преуменьшают прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил в среду, 21 января, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Американский чиновник отметил в комментарии Bloomberg, что "в последние шесть-семь недель после переговоров в Женеве мы добились большего прогресса, чем говорят украинцы".

В частности, лишь за выходные 17-18 января в мирном процессе "мы добились еще более значительных успехов", заявил Уиткофф накануне поездки в Москву для встречи с российским руководством.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно быть обеспечено как можно раньше. Москва стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, и надеется, что в Киеве это тоже осознают.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что наша страна продолжит решать свои задачи военными методами до тех пор, пока киевский режим не примет реалистичные условия переговоров. При этом ни одно враждебное действие со стороны "неонацистской клики" в Киеве не останется без должной реакции Москвы.