Пик ромбовидного парада планет начнется вечером 21 января

Кульминация парада планет, который выстраивался вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев, ожидается в 18:48 мск среды, 21 января. Об этом рассказали в Лаборатории солнечном астрономии ИКИ РАН.

Как поясняют ученые в своем Telegram-канале, Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около двух градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось образовавшегося крестообразного соединения на расстоянии около трех градусов от Солнца: Венера — слева, Марс — справа.

В такой конфигурации небесные тела будут оставаться около суток. Следующее подобное явление произойдет только в июне 2235 года. Всего же сближений трех планет на такое же или меньшее расстояние будет в третьем тысячелетии всего шесть.

Тем временем доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев заявил, что наблюдать за парадом планет будет крайне сложно. Профессор пояснил, что по мере приближения к Солнцу небесные тела будут теряться в его лучах, сообщает РИА Новости.

Между тем сильная магнитная буря в ночь на 21 января вызвала полярное сияние редкого красного свечения на больших высотах. Космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что экипажу Международной космической станции показалось, будто они проплывают прямо через эти красочные волны. В своем Telegram-канале член экипажа МКС показал "немного вчерашней красоты с высоты 420 км".