Украинский суд арестовал имущество Тимошенко

Имущество лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко арестовано. В то же время, украинский суд не стал арестовывать средства с ее личного счета, отметив, что это единственный источник дохода депутата Рады.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Центра противодействия коррупции, суд арестовал гаражи и телефоны Тимошенко, а также три автомобиля ее мужа. Тем временем сторонники лидера "Батькивщины" внесли уже более трети установленной судом суммы залога.

Против экс-премьера Украины выдвинуты обвинения в подкупе депутатов Рады. Тимошенко заявила, что в ближайшие дни подаст заявление в прокуратуру с требованием проверить действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые ведут дело против нее. Лидер "Батькивщины" назвала НАБУ и САП преступными группировками.