У Стриженовой оторвался пупок после операции

Внучка легендарного артиста Олега Стриженова Александра прославилась несколько лет назад, когда участвовала в съемках скандальных шоу. Впоследствии она утверждала, что делала это ради внушительных гонораров. Сейчас Александра почти не снимается на телевидении, но зато активно развивает свои блоги в Сети.

Жизнь Стриженовой бьет ключом: она несколько раз была замужем, у нее семеро детей. Деталями женщина делится на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Так, Александра сообщила, что перенесла две операции. Причем вторую ей пришлось делать, чтобы исправить первую.

Дело в том, что Стриженова перенесла абдоминопластику. "Я просто хотела быть красивой. После рождения семерых детей сделать фигуру, хотя бы отдаленно напоминающую "стройность". Врач мне гарантировал результат. После первой операции ОТОРВАЛСЯ ПУПОК, было огромное нависание живота над швом", - пожаловалась Стриженова.

В результате Александра пригрозила клинике, где делала первую операцию, судом. "У них есть время до 1 февраля на ответ и урегулирование", - отметила многодетная мать.

По словам блогера, с ней связался врач и пообещал исправить ситуацию. "Купил билеты за свой счет, оплатил анализы, палату, операцию. Я снова пережила адский наркоз, блевала, тяжело восстанавливалась и вот… ОПЯТЬ... только теперь посмотрим на шов, ну и плюс адские боли в спине", - пожаловалась Александра.

Стриженова призналась, что снова ложиться под нож хирурга уже просто не в состоянии - нет денег и страшно.

