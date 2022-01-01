Стало известно о возвращении Аллы Пугачевой: не выдержала забвения

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году после того, как ее мужа Максима Галкина* признали иноагентом. Примадонна объяснила свой поступок только спустя три года. Алла Борисовна утверждает, что решила уехать в Израиль, потому что ее детей Лизу и Гарри дразнили в школе.

Но за границей семье артистки тоже пришлось несладко. За три года Пугачева сменила несколько стран. Примадонна жила в Израиле, затем в Латвии, а сейчас обосновалась на Кипре. Поговаривают, что Алла Борисовна мечтает вернуться в свой замок в подмосковной деревне Грязь.

По слухам, 76-летняя Пугачева для начала готовится выйти из тени. Пока о возвращении в Россию речи не идет, но артистка готова дать концерт для своих соотечественников, живущих за рубежом. Как пишет Mash, летом Примадонна появится на нескольких квартирниках. В уютной обстановке Алла Борисовна "прощупает" и отношение публики и свои вокальные способности. Не секрет, что с годами голос стал подводить артистку.

"Не выдержала забвения", — объясняют возвращение Пугачевой на сцену ее поклонники.

Пугачева открыта новым предложениям и набирается сил. Не так давно певица выпустила песню о тяготах жизни в эмиграции, удивив народ неожиданным речитативным форматом, но хита из композиции, увы, не получилось. Зато в копилке Аллы Борисовной много старых проверенных песен, которые поклонники помнят наизусть.

*признан иноагентом на территории России