Женщина угнала снегоуборочную машину в Москве

Женщина украла снегоуборочную машину на Тимирязевской улице в Москве, однако преступницу уже задержали. Об этом рассказали в среду, 21 января, в столичном главке Министерства внутренних дел России.

Как поясняет ведомство на своем официальном сайте, один из сотрудников управляющей компании ненадолго заглушил снегоуборочную машину и отошел в подсобное помещение. Вернувшись, мужчина не нашел свою технику. Ущерб от пропажи снегоуборщика оценили в 139 тысяч рублей.

В кратчайшие сроки недалеко от места происшествия была задержана подозреваемая — 39-летняя москвичка. У женщины, как выяснилось, уже имеется судимость. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован пассажир такси, который во время поездки, угрожая водителю ножом, угнал его машину. Злоумышленник выгнал водителя в районе Кутузовского проспекта, переместился с пассажирского сиденья за руль и уехал. За это преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.

В Подмосковье местный житель угнал отечественный автомобиль ради запчастей. Увидев на улице машину такой же марки, как и собственная, 21-летний молодой человек решился на преступление, чтобы разобрать чужой автомобиль и починить свой.