Американского министра освистали на форуме в Давосе

Приглашенные на ужин на Всемирном экономическом форуме в Давосе политики освистали министра торговли США Говарда Лютника. Как сообщает со ссылкой на очевидцев Financial Times, конфликт начался с агрессивных комментариев американского министра.

По словам Лютника, лидеры государств, политики и ведущие мировые эксперты собрались в Давосе, чтобы предельно ясно заявить об одном: с президентом США Дональдом Трампом у капитализма появился новый шериф в городе. В ответ на это заявление министра освистали, а часть гостей ушла с ужина.

Дональд Трамп тем временем прибыл в Швейцарию, американский лидер выступит на полях ВЭФ. Хозяин Белого дома должен был прибыть в Давос раньше. Самолет Трампа вернули в Штаты из-за технической неисправности, президенту пришлось отправиться другим бортом.