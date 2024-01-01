В Европе вновь заговорили о создании единой армии

Европе необходима единая армия, чтобы не отставать от мировых держав. Об этом заявил в среду, 21 января, министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Как подчеркнул политик в интервью Spiegel, сначала государствам — членами Евросоюза нужно интегрировать оборонные предприятия, а затем сформировать "коалицию желающих" по примеру украинской.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб на форуме в Давосе выразил мнение, что Европа сможет защитить себя и без американцев, которые из союзника по Североатлантическому альянсу превращаются в противника.

Весной 2024 года Жозеп Боррель, занимавший тогда пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заверил, что не имеет смысла создавать вооруженные силы Евросоюза. Политик вместо этого предложил "лучше работать" с отдельными армиями государств, которые входят в состав интеграционного объединения.

Однако теперь ситуация в Европе накалилась — в Старом свете всерьез опасаются военного вторжения, причем со стороны своего союзника по НАТО. Власти Гренландии велели населению готовиться к возможному конфликту с США, которые стремятся заполучить эту датскую автономию.