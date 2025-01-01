Роскомнадзор удалил за год более 1 тысячи ресурсов за пропаганду чайлдфри

Роскомнадзор в 2025 году удалил более 1,1 тысячи ресурсов за пропаганду чайлдфри. Как сообщили в РКН, противоправная информация удалена на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В ведомстве напомнили, что пропаганда отказа от деторождения признается запрещенной на территории России с 1 сентября 2025 года . Соответствующий закон президент подписал в ноябре 2024 года. Поправки внесены в целый ряд действующих правовых актов - в том числе в законы об информации, о СМИ и о рекламе.

В РКН также сообщили, что специалисты ведомства только в декабре 2025 года заблокировали 13 034 фишинговых ресурса и 333 сайта с вредоносным программным обеспечением. Отражено 1 043 DDoS-атаки. Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Германии, Франции, Бразилии и Индонезии.