Администрация Трампа раскрыла темы его выступления в Давосе

Пресс-пул президента США раскрыл темы, которые намерен затронуть Дональд Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В администрации сослались на информацию, предоставленную представителем вашингтонской администрации высокого ранга.

По данным пресс-службы, речь Трампа будет выдержана в духе "Америка прежде всего". Ожидается, что американский лидер упомянет Венесуэлу и Гренландию в контексте его внимание к Западному полушарию.

Прибытия президента США в Швейцарию ожидали раньше. Однако его самолет вынужденно сел на военной базе Эндрюс из-за выявленной технической неисправности. Трампу подали другой борт, на котором он и прибыл в Давос. В пресс-службе отметили, что президент США на форуме даст положительную оценку ситуации в экономике Америки, передает РИА Новости.