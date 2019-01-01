Заявлено о беременности Меган Маркл после слухов о разводе: принц Гарри этому совсем не рад

Слухи о разводе Меган Маркл и принца Гарри обсуждают уже не первый месяц. Якобы герцог Сассекский стремится вернуться к семье, а его жена-американка категорически против снова жить в Британии. Инсайдеры наперебой уверяют, что герцог и герцогиня подадут на развод уже в этом году.

Но изданию RadarOnline стало известно, что Маркл вынашивает совсем иной план. Меган мечтает стать многодетной мамой. Американские журналисты уверяют, что Маркл решилась на третьего ребенка с корыстной целью. И речь идет не о том, чтобы удержать возле себя принца Гарри.

"Есть сильное ощущение, что Меган устала от попыток создать свой бренд образа жизни и стремится стать знаменитостью первой величины. Она понимает, что все это терпит неудачу, и рождение третьего ребенка стало бы для нее идеальным поводом все это прервать. Это также дало бы ей новый контент для публикации", — поделился информацией инсайдер.

Но Гарри не разделяет стремление жены. Принц не раз выступал против слишком большой семьи. Сын Карла III еще в 2019 году говорил, что на планете наступил экологический кризис и во многом это произошло из-за роста населения. Якобы поэтому сам принц не рад третьей беременности жены.

Сейчас Гарри и Меган Маркл воспитывают двоих наследников — принца Арчи и принцессу Лилибет. Так что если принципы герцога Сассекского не изменились, а инсайдер не ошибся насчет планов герцогини, то в этой семье может назревать новая проблема.