Новая встреча Путина с Уиткоффом, Трамп в Давосе: политические сводки 21 января

Владимир Путин 22 января поздно вечером примет в Кремле представителей Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента. Они прилетят в Москву из Давоса. Это будет уже седьмая встреча Владимира Путина с Уиткоффом.

Сам Дональд Трамп прибыл на швейцарский горнолыжный курорт, где на полях Всемирного экономического форума уже выступил с речью, а еще планирует огласить полный текст устава "Совета мира" и, возможно, пообщаться с европейскими лидерами.

Репортаж Лилии Акиньшиной