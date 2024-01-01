В Москве огласили приговор по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

В Москве огласили приговор по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По решению суда, главный фигурант - Ахмаджон Курбонов - остаток жизни проведет за решеткой.

Трое его подельников, которые снимали для исполнителя жилье и передавали ему деньги, получили от 18 до 25 лет колонии. Еще трое причастных к преступлению арестованы заочно и объявлены в розыск.

Теракт, в результате которого погибли Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, произошел утром 17 декабря 2024 года. Когда военные выходили из подъезда дома Кириллова на Рязанском проспекте, рядом с ними взорвалась бомба, прикрепленная к электросамокату. Курбонова задержали на следующий день. На допросе он признался в содеянном и рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб.