В Киеве озвучили условие, при котором украинский лидер все же поедет на форум в Давос. Владимир Зеленский прилетит в Швейцарию в четверг, 22 января, если ему организуют двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, передает портал Axios со ссылкой на украинских чиновников.

Как сообщалось, ситуация вокруг Гренландии нарушила планы Вашингтона и Киева по "Соглашению о процветании", которое они планировали подписать во время Всемирного экономического форума в Давосе. США, Украина и страны Европы намеревались обсудить гарантии безопасности. Однако разногласия вокруг Гренландии сорвали все планы.

Глава киевского режима ранее отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. Зеленский объяснил свое решение тяжелой обстановкой в энергоснабжении Украины. Однако наблюдатели сочли, что так украинский лидер отреагировал на нежелание Дональда Трампа встречаться с ним.