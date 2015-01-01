Вдова впервые показала больничные фото разбитого инсультом Алексея Янина: 8 лет боролся за жизнь

Алексей Янин скончался 19 сентября 2023 года. Свои последние дни 40-летний артист провел в реанимации без сознания.

Звезда сериала "Клуб" с 2015 года был парализован. В 32 года Алексей был на пике популярности, он так изводил себя работой, что перенес два инсульта, впал в кому, в которой пробыл полтора года. Артисту провели трепанацию черепа и смогли привести в сознание. Но, выйдя из комы, Янин перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть. Мозг Алексея был поражен.

Вдова артиста Дарья Клюшникова все восемь лет была рядом, но не пыталась раскрутить свои соцсети за счет болезни мужа. Певица не публиковала фото с Алексеем и не отвечала на вопросы о нем. Лишь когда Янина не стало, артистка призналась, что эти восемь лет были настоящим адом. Но, как рассказала Клюшникова, были и светлые моменты. Так, в 2016 году, когда Алексей вышел из комы, Дарья радовалась, что появился шанс на выздоровление.

Певица на своей странице в соцсети опубликовала фотографии, на которых показала, как 10 лет назад украсила больничную палату по случаю дня рождения мужа. На одном из снимков Алексей лежит на больничной койке, а вокруг него разноцветные шарики.

Напомним, что близкие всеми силами старались вернуть актера к полноценной жизни. Но, в 2023 году, когда Янин начал вставать с инвалидного кресла, случился еще один инсульт. Актера снова ввел в кому, из которой он уже не вышел. Артист умер 19 сентября 2023 года. Похоронили Янина на одном из старейших и престижнейших некрополей столиц — Ваганьковском кладбище, недалеко от могилы Сергея Есенина.

