Трамп объяснил, зачем вводит пошлины. Заявления президента США в Давосе

Дональд Трамп обратился к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА Новости.

Президент США заявил, что дела в Венесуэле идут "фантастически хорошо", США ценят сотрудничество с новыми властями страны. Также глава Белого дома назвал США экономическим двигателем планеты, отметив, что рост американской экономики приносит выгоду всем странам. Е

Европа движется в неправильном направлении, продолжил Трамп. Некоторые места в регионе стали неузнаваемыми.

По словам американского лидера, США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке. Также Трамп добавил, что его администрация сократила федеральные расходы США на 100 миллиардов долларов за год.

США уже заключили торговые сделки, покрывающие 40% внешней торговли страны, заключил президент.