Трамп решил позаботиться о Европе

Американский лидер Дональд Трамп решил позаботиться о европейских союзниках. Как заявил президент США на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Штаты находятся с Европой в одной цивилизации.

По словам Трампа, Соединенные Штаты хотят "больших успехов" для европейского континента и Великобритании. В Вашингтоне глубоко верят в связи, которые объединяют США с Европой как цивилизацией, добавил американский лидер.

Ранее Трамп жестко критиковал Европу и назвал континент "проблемным". В своей речи президент США высказался и о Гренландии: он заявил, что только его страна способна защитить остров. Трамп подчеркнул, что он уважает народ Гренландии и Дании, однако каждый союзник США имеет обязательство защищать свои территории, передает Reuters.