Российские войска в результате новых комбинированных ударов поразили украинские объекты энергетики, склад барражирующих боеприпасов, а также места подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.

Серьезные потери у противника на линии соприкосновения. Экипаж вертолета Ми-28 сорвал ротацию формирований ВСУ, о которой сообщила разведка. Еще одну переброску транспорта и личного состава националистов к пункту временной дислокации предотвратили наши артиллеристы на правом берегу Днепра в Херсонской области. Координаты оперативно поразили расчеты гаубиц Д-30. -

В профессиональный праздник военным инженерам, которые выполняют задачи в зоне спецоперации, выручили государственные награды. Военнослужащие группировки "Запад" удостоены орденов Мужества, "Георгиевских крестов", медалей "За отвагу", "Суворова" и "Жукова".

Также государственные и ведомственные награды получили добровольцы отряда "БАРС-13" из состава "Южной" группировки. Они отбили вражескую атаку, удержали позицию и выполнили боевую задачу.