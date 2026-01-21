Трамп высказался о судьбах Украины и Гренландии

Урегулирование украинского кризиса – дело Европы. Вашингтон не должен этим заниматься, заявил президент США. Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам американского лидера, в НАТО и Европе не ценят то, что делают США. При этом Америка не должна заниматься Украиной: она далеко, за большим океаном, и не имеет к этому конфликту никакого отношения, передает Reuters. Этим должна заниматься Европа, - заявил Трамп, рассуждая о возможности урегулирования украинского кризиса.

В своей речи Трамп остановился и на ситуации вокруг Гренландии. Хозяин Белого дома заявил: США будут признательны, если получат согласие на свое предложение по приобретению острова. В случае отказа американский лидер пообещал это припомнить.