Собиравшая деньги на лечение сына Саша Черно из "Дома-2" выступила с заявлением после позора у Борисова

Сыну Саши Черно и Иосифа Оганесяна пять лет, но Стефан практически не разговаривает и нуждается в дорогостоящем лечении. Однако, как уверены зрители "Дома-2", родители вместо того, чтобы заниматься мальчиком, пытаются устроить свою жизнь.

В ночь на 12 декабря Стефан в очередной раз попал в реанимацию с приступом эпилепсии. Об этом Саша и Иосиф поспешили рассказать на своих страницах в соцсетях. Пока врачи спасали ребенка, его родители транслировали в Сеть свои эмоции. Мимо вопиющего случая не смог пройти Дмитрий Борисов. Он пригласил на свое шоу горе-родителей.

Вот только высказаться в студии Саше и Иосифу не дали. Общественные деятели и блогеры набросились на Черно с обвинениями. По их мнению, звезда реалити уделяет ребенку недостаточно внимания.

Одна из коллег Саши по "Дому-2" припомнила, что Черно игнорировала советы врачей еще во время беременности. Мол, если бы ответственно подошла к вопросу, то с большой вероятностью Стефан родился бы здоровым.

Возмутил собравшихся на шоу и еще один момент — пока мальчик находился в больнице после приступа, Саша и ее бывший муж Иосиф Оганесян посещали телевизионные съемки. Звезду обвинили в эгоизме и чрезмерном увлечении алкоголем. Отец и вовсе объявил сбор средств на лечение, но отказывался предоставить отчет.

После выхода шоу в эфир на Черно обрушилась новая волна критики. Пришлось ей объясняться. Блогерша признала, что не является идеальной матерью — она иногда позволяет себе вечеринки со спиртным.

"Я не могу сказать, что я идеальная. Как и все люди я могу себе позволить выпить, погулять, я также работаю, занимаюсь ребенком, ни у кого не прошу помощи. Я всем занимаюсь сама", — оправдалась Черно.

