Путин потребовал скорее устранить последствия энергоаварий в населенных пунктах

Владимир Путин потребовал в кратчайшие сроки вернуть электричество и тепло в населенные пункты, где возникали аварии. Президент провел совещание с кабинетом министров. Требование президент России адресовал главе Минэнерго Сергею Цивилеву.

Как заявил российский лидер, необходимо в сотрудничестве с руководством регионов и с другими ведомствами выяснить, что еще нужно сделать дополнительно, где еще не восстановлено все в необходимом объеме. Завершить работу необходимо самым энергичным образом в короткие сроки.

Путин подчеркнул, что это поручение касается как приграничных регионов, так и Сибири, и Дальнего Востока. Президент попросил членов кабинета вместе с коллегами в регионах самым тщательным образом проанализировать ситуацию, передает ТАСС.