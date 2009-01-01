Максим Матвеев сошелся с Дарьей Мороз. А как же Лиза Боярская?

Максим Матвеев приступил к съемкам четвертого сезона сериала "Триггер". Теперь актер работает с Дарьей Мороз. Дочь Марины Левтовой в шоу о психологе-провокаторе Артеме Стрелецком выступает в роли режиссера.

"Мы заходим в съемочный период с Сашей Ремизовой и Дашей Мороз. Желаю удачи всей команде! Начинаем с трансформации", — поделился Матвеев в своем Telegram-канале.

Ради сериала Максим согласился срезать свои волосы, хоть и отращивал их около года. Но, так как по сценарию его персонаж носит бороду и короткую стрижку, пришлось преобразиться и актеру. "Старался, отрастил, принес", — пошутил Матвеев.

Актер так же ответил, что рад сойтись на съемочной площадке с Мороз. Дарью и Максима связывает много лет совместной работы на сцене МХТ имени Чехова. Так что они точно найдут общий язык во время работы над сериалом.

Поклонники поинтересовались у Матвеева, стоит ли расчитывать, что в ленте появится и Лиза Боярская. Но Максим на вопросы о съемках не отвечает.

Напомним, что Максим Матвеев счастлив в браке с Елизаветой Боярской. Они познакомились в 2009 году на съемках фильма "Не скажу". В 2010 году артисты поженились. Сейчас они воспитывают двоих сыновей – 13-летнего Андрея и 6-летнего Григория.