Трамп предупредил о начале третьей мировой войны

Ситуация на Украине могла бы развиваться по-другому, если бы Дональда Трампа не избрали президентом США в 2024 году. Об этом заявил сам американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Рассуждая об украинском конфликте, Трамп сказал, что США хотят предотвратить начало третьей мировой войны. По словам главы Белого дома, глобальный конфликт мог бы случиться в случае его неизбрания на выборах 2024-го года. Ситуация была бы очень плохой, подчеркнул Трамп. Трансляция доступна в YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер также в очередной раз подчеркнул: конфликта на Украине не случилось бы при условии иных результатов выборов 2020 года в США. Тогда Трамп проиграл выборы 46-му американскому президенту Джо Байдену.