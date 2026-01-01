Путин провел первое в 2026 году совещание с правительством. Главные темы и заявления

Это первое совещание президента с правительством в новом году.

Владимир Путин: "Новогодние праздники позади, и сразу обращаю ваше внимание на то, что все уровни власти должны перейти к продуктивной, обстоятельной работе".

Один из главных вопросов - как регионы, в том числе расположенные на линии боевого соприкосновения, проходят зимний сезон. Боевики ВСУ пытаются атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Аварии устраняют в кратчайшие сроки - это героизм ремонтных

Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ: "В городе Рубцовске Алтайского края прорыв в трубопроводе привел к частичному ограничению ресурсоснабжения 556 многоквартирных домов с населением более 73 тысяч человек. В Пензенской области в результате аварийного отключения без теплоснабжения остались 118 жилых домов".

Путин: "Вот в этих городках люди остались без водоснабжения, без тепла. Там в каком состоянии дела-то?"

Файзуллин: "Работа продолжается оперативная. Подключаются блочно модульные котельные. Циркуляция обеспечена. Тепловой режим держится. Обратка на сегодня - 31 градус".

На Камчатке прошли сильнейшие снегопады за 60 лет. Ситуация стала экстремальной - за короткий срок выпало четыре с половиной месячной нормы осадков. Зафиксированы сходы лавин. В некоторых местах сугробы доходят до второго этажа, расчистить их не могут до сих пор - не хватает техники. Снегоуборочные машины отправили соседние регионы и Москва. (

Путин: "В конце недели в центральной России и в Поволжье ожидаются сильные морозы, и вероятное возвращение снегопадов по многим территориям. Поэтому нужно быть обязательно готовыми".

Далее Владимир Путин потребовал от членов правительства докладов по итогам прямой линии с президентом. Любой житель страны мог обратиться к главе государства. Всего на поступило свыше трех миллионов обращений. Но Путин на совещании приводил в пример конкретных людей. Многодетная мама из Тюменской области Гульнара Баязитова пожаловалась, что как только доходы семьи чуть вырастают, льготы и пособия для многодетных сразу же сокращают или вовсе отменяют.

Путин: "Прежде всего речь идет о донастройке системы поддержки семей с детьми. Напомню: если у семьи невысокие доходы, то она может получать помощь с момента беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка. Вместе с тем граждане указывают на отдельные моменты, которые требуют поправки и уточнений, включая получение выплат, если доходы семьи незначительно превышают пороговые значения".

Поправки в законодательство разработаны. Теперь семья будет получать пособие, даже если ее среднедушевой доход на 10 процентов превысит прожиточный минимум.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России: "К маю все решения будут приняты. Но мы заплатим за эти месяцы с 1 января 2026 года, то есть мы пересмотрим решения, которые сейчас принимаются в отношении граждан".

Еще один вопрос касался продления работы яслей. Правительство обещает решить проблему.

Путин: "Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу. Не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы. Как раз продление нахождения ребенка".

В ходе "Прямой линии" поступили обращения по поводу задержек в получении выплат, пенсий и пособий участникам СВО и их родным. Здесь решение в цифровизации - и она идет.

Антон Котяков, министр труда и соцзащиты: "Было выявлено большое количество граждан, по которым сведения не поступали в Социальный фонд, после этого была изменена внутренняя структура документооборота в Министерстве обороны".

Путин: "Решение вопросов социального характера и выполнение обязательств государства перед нашими бойцами, перед членами их семей имеет чрезвычайно важное значение . Безусловно, через некоторое время мы вернемся к этому еще раз, и я попрошу иметь это в виду и быть готовыми доложить, что сделано за то время, которые будет потрачено на то, чтобы имеющиеся вопросы закрыть".

Говорили на совещании и о владельце пекарни "Машенька" из Подмосковья, который сетовал на трудности из-за налоговых изменений. Путин поручил правительству защитить интересы малого бизнеса. Предложено ввести переходный период в 2026 году, чтобы помочь предпринимателям адаптироваться. Всю информацию можно получить через центры "Мой бизнес".

Путин: "По поводу переходного периода - правильно, я, конечно, поддерживаю. Надо подумать еще и над упрощением налоговой отчетности. Что касается центров "Мой бизнес", это очень хорошо. Но если такие вопросы возникают, как прозвучали на прямой линии, значит, есть над чем работать".

Обсуждались на совещании вопросы доступности лекарств. Например, в отдаленных районах начнут работать мобильные аптеки. Еще одна тема - строительство. Правительство обсуждает идею - о разработке ГОСТов внутренней отделки многоквартирных домов застройщиками. Это защитит покупателей недвижимости от некачественных работ.