Глава "Росатома" рассказал Мишустину о работе госкорпорации

"Росатом" по итогам прошлого выполнила гособоронзаказ на 100%, а зарубежная выручка госкорпорации, несмотря на внешнее давление, за пять лет выросла более чем в два раза. Об этом на встрече с премьером Михаилом Мишустиным отчитался глава компании Алексей Лихачев.

"Росатом" - это порядка 600 предприятий, которые обеспечивают пятую часть потребностей страны в электроэнергии. Также передовые разработки корпорации применяют в авиастроении и космической отрасли, энергетике и ядерной медицине. Реализуются и крупнейшие инфраструктурные проекты - в том числе Северный морской путь. В планах госкорпорации до 2042 года - построить 38 новых энергоблоков. Уже идут работы на площадках Приморской, Кольской и Смоленской АЭС, а также на площадке для третьего и четвертого блоков Курской атомной станции. Кроме того, на Белоярской АЭС реализуется уникальный проект - реактор на быстрых нейтронах.

"От результатов вашей деятельности зависит развитие в целом экономики и социальной сферы. Президент отмечал, что по ключевым направлениям Россия должна иметь свои компетенции и собственные технологии, обеспечивать себя основными материалами и компонентами. И там, где у нас есть для этого возможности, необходимо занимать ниши лидеров на мировом рынке. Здесь у вашей компании особая роль. Прежде всего – по строительству экологически чистых электростанций, чтобы бесперебойно снабжать светом, теплом, энергией жилые дома, социальные учреждения, бизнес", - сказал Мишустин.