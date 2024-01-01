Оглашен приговор по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

В здание военного суда заводят четверых обвиняемых. Охрана усиленная. Все подозреваются в терроризме - убийстве общеопасным способом начальника войск радиационной, биологической и химической защиты, генерала Игоря Кириллова 17 декабря 2024 года . Непосредственный исполнитель преступления - приезжий из Узбекистана Ахмаджон Курбонов. Его сообщники - Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Это финальное заседание, которое поставит точку в расследовании громкого дела.

Военный суд приговорил Курбонова признать виновным. Окончательное наказание - в виде пожизненного лишения свободы с отбытием первой части наказания сроком 10 лет в тюрьме. Остальную часть - в исправительной колонии особого режима.

Игорь Кириллов и его помощник, телохранитель и водитель - майор Илья Поликарпов - были убиты в тот момент, когда выходили из подъезда дома, в котором проживал Кириллов. Взрывчатка была спрятана в электросамокат, оставленный рядом с дверью. Через дорогу, в автомобиле каршеринга, была спрятана камера видеонаблюдения, которая в онлайн-режиме передавала изображение. Менее чем через сутки силовики провели первое задержание - непосредственного исполнителя теракта.

Ахмаджон Курбонов после задержания сразу начал давать признательные показания: "Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт".

Чуть позже были задержаны остальные подозреваемые в причастности к теракту. По данным следствия, осенью 2024 года из Польши в Москву были переправлены элементы взрывного устройства. Их получил Роберт Сафарян. Хранил у себя, а потом, по указанию куратора отдал Курбонову. Двоюродные братья Батухан Точиев и Рамазан Падиев обеспечили Курбонова жильем. Сняли для него комнату в хостеле в нескольких минутах ходьбы от дома Игоря Кириллова. И даже провели видеосъемку временного убежища и предстоящего маршрута к месту будущего преступления.

Батухан Точиев в 2022 году был осужден на два года за грабеж. Как считают следователи, в колонии он познакомился с будущим куратором преступления. А с остальными участниками группы, кроме брата, он раньше не был знаком. Их свел вместе освободившийся из мест заключения и уехавший в Арабские Эмираты куратор, который выполнял заказ украинских спецслужб на убийство российского генерала. Его имя известно. Преступник объявлен в международный розыск.

С начала специальной военной операции ведомство Игоря Кириллова вскрыло множество фактов использование боевиками ВСУ запрещенных международными конвенциями токсических веществ. Генерал на брифингах не раз рассказывал о поставках на Украину из-за рубежа компонентов для их производства, а также об американских химических и биолабораториях, работающих на Украине.

Согласно приговору военного суда, Роберт Сафарян приговорен к 25 годам, Батухан Точиев - к 22, Рамазан Падиев - к 18 годам заключения.