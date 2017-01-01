Спасатели завершили работы на месте обрушения торгового центра в Новосибирске

Двухэтажное здание рушится всего за 8 секунд - трагедию зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Второй этаж торгового центра "Ярче" на улице Наумова в Новосибирске сложился как карточный домик. Здесь размещался супермаркет, магазины и кафе. По словам очевидцев, на первом этаже в момент обрушения было человек 15. Многие успели выбежать. Были люди и на втором этаже. Экстренные службы приехали на место ЧП оперативно.

Площадь обрушения - 600 квадратных метров. На месте - спасатели и тяжелая техника МЧС России, включая кинологов. А с воздуха координировать действия на месте происшествия помогали беспилотники.

"Проведены работы по деблокированию и поиску пострадавших. Извлечено и эвакуировано трое пострадавших. Задействована группировка сил и средств в количестве более 350 человек, 70 единиц техники. Сил и средств достаточно", - сообщил Виктор Орлов, начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Спасателям пришлось разрезать металлические конструкции здания. Задействовали и подъемный кран. помощью ковша экскаватора достать из-под завалов мужчину. Пострадавшего оперативно передали на носилках бригаде скорой медицинской помощи.

Из-под завалов живыми вытащили и двух женщин. У одной легкие травмы, ее осмотрели врачи и отпустили домой. Вторая пострадавшая с ушибами и переломами госпитализирована. Мужчину медики полчаса реанимировали, но спасти его не удалось. По предварительной информации, причина обрушения кровли и второго этажа здания - скопившийся снег.

В МЧС сообщили - своевременно усиленная группировка сил и техники, а также оперативно принятые меры и решения позволили ликвидировать последствия обрушения конструкций здания за 5 часов. Спасательные работы завершены. Как заявили в мэрии Новосибирска, здание торгового центра - самовольная постройка. Разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не было. Однако торговый центр функционировал с 2017 года. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку также проводит прокуратура.