Зеленский остался в Киеве после слов Трампа об их встрече

Владимир Зеленский в настоящий момент находится в Киеве, сообщил советник украинского лидера Дмитрий Литвин. Глава киевского режима не вылетел в Давос, несмотря на слова президента США Дональда Трампа об их встрече сегодня, 21 января, передает издание "Общественное".

Трамп сегодня выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Американский лидер заявил, что намерен встретиться с Зеленским "на полях" мероприятия. Он надеялся, что украинский лидер в этот момент находился в зале.

Ранее Владимир Зеленский заявил об отмене поездки на ВЭФ в Давос. Украинский лидер заявил, что план урегулирования и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца. Также Зеленский, якобы, остался в Киеве из-за тяжелой ситуации в энергетике.