Украинцам посоветовали греться вибраторами

Жителям украинских городов в отсутствие электричества и тепла можно обогреваться при помощи вибраторов. Рекомендацию озвучила невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая.

Как рассказала владеющая секс-шопом Павелецкая, есть взрослые игрушки, регулирующие температуру. Именно их продвигает невеста Кулебы. Она утверждает, что можно согреться, обложившись вибраторами, которые нагреваются до 38 градусов.

Сам же бывший министр переживает за украинский бизнес. Кулеба призвал украинцев питаться в ресторанах, чтобы таким образом поддержать предпринимателей, передает "Страна.ua".