Жителей столицы предупредили о новой волне морозов

Новая волна морозов ожидается в столице в начале февраля. Второго числа, по прогнозу синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, температура будет колебаться в пределах минус 13-18 градусов. Это ниже климатической нормы, которая для начала февраля составляет около минус 6,5 градуса.

По данным Ильина, на фоне изменчивой атмосферной динамики в Москве будут чередоваться волны теплого и холодного воздуха. В течение нескольких дней температура может меняться на 10 градусов, предупредил метеоролог.

Волна холодов придется уже на ближайшие выходные, 24 и 25 января. В ночь на субботу в столице похолодает до минус 23 градусов. В воскресенье столбики термометров в Москве опустятся до минус 28 градусов, передает "Москва 24".