"Никита не хочет верить": что происходит с потерявшим семью Пресняковым

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около 10 лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Прошлым летом пара объявила о разводе.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники обсуждали, что Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши. После развода Алена улетела в Москву и выглядит счастливой.

Никита же явно "застрял" в прошлом. Артист переживает потерю семьи: он публично выбросил статуэтку "Лучшая жена", сокрушается, что не все проекты завершаются так, как он бы хотел и даже сетует, что аудиторию его блога составляют в основном подписчики старше 40 лет.

Видимо себя Пресняков-младший причисляет к молодежи, поэтому и среди поклонников хотел бы видеть зумеров и миллениалов. Председатель союза пиарщиков России Мария Тарханова поспешила еще больше огорчить Никиту. Специалист объяснила, почему внук Аллы Пугачевой никогда не будет популярен у родившихся в нулевые.

"Никита просто не заметил и не хочет верить, как и все мы, что он уже давно не молодежь и интересен давно не молодежи. И то, что ему кажется молодежным, молодежи кажется уже устаревшим. Ему уже достаточно много лет, и в принципе, та музыка, которую он создает, это совсем не для зумеров и нового поколения альфа. Он сейчас просто находится в стадии принятия", — заявила в беседе с DAY.RU Тарханова.

Пиарщица уверена, что Никита интересен публике лишь как часть звездного семейства. "Плюс, конечно же, скандал, связанный с положением Примадонны, которая сейчас тоже во всех пабликах. И вполне этой аудитории может быть интересно, а как же живет её семья, дочь и внук", — отметила эксперт.

