Фрагменты тела обнаружены на месте удара ВСУ в Адыгее

Фрагменты тела найдены в обрушенных конструкциях на месте удара ВСУ в Адыгее. Как сообщил в Telegram глава республики Мурат Кумпилов, фрагменты обнаружены при разборе завалов в ауле Новая Адыгея.

В ночь на 21 января поступили сообщения об атаке украинских беспилотников на населенный пункт недалеко от Краснодара. Пострадал многоквартирный жилой дом в ауле Новая Адыгея, в здании вспыхнул пожар.

В результате атаки, по данным главы региона, пострадали 13 человек. 27 жителей находятся в пункте временного размещения. Принадлежность фрагментов установит генетическая экспертиза.