В Конгрессе США оценили приглашение Путина в состав "Совета мира"

Приглашение президента России Владимира Путина в создаваемый американским лидером Дональдом Трампом "Совет мира" невероятно важно. Такую оценку дала американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

Как заявила американский политик в интервью РИА Новости, факт приглашения президентом США российского лидера в состав "Совета мира" на самом деле невероятно важен. Луна напомнила: Трамп сказал, что это будет один из самых мощных институтов.

Приглашение Владимиру Путину от американского лидера войти в состав "Совета мира" ранее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что Москва изучает детали предложения. В Кремле рассчитывают на контакты с американской стороной для прояснения всех нюансов.