Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат за период с 20:00 мск 21 января до 07:00 мск 22 января.

В частности, четыре БПЛА сбили над территорией Волгоградской области, по три – над Крымом и Ростовской областью, два – над территорией Брянской области, по одному – над Белгородской областью и Краснодарским краем. Такие данные приводит Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Кроме того, всего лишь за три часа, с 20:00 до 23:00 по московскому времени среды, 21 января, дежурными средствами ПВО были перехвачены 17 украинских беспилотников.

Тем временем количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района увеличилось до трех человек. В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что еще восемь человек пострадали.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которую цитирует РИА Новости, рассказала, что более 220 человек пострадали от атак ВСУ с начала 2026 года, 56 из них погибли, в том числе трое детей. Омбудсмен напомнила, что нацистский киевский режим ежедневно наносит удары по гражданским объектам на территории России. Ракетным обстрелам мирного населения, а также массовым налетам БПЛА и FPV-дронов чаще всего подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области.