Тимофей Бордачев объяснил, почему Трамп унижает европейских союзников

Почему заявления главы Белого дома в адрес европейцев становятся всё более бесцеремонными? Способны ли политики Старого Света дать Трампу отпор в вопросе Гренландии? А также - нацелен ли президент США по-прежнему на достижение мира в украинском конфликте?

Выступление Дональда Трампа в Давосе Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Если Трамп, если американцы сейчас получают серьезный спокойный отпор, они ведут себя совершенно иначе. И то, что президент США всячески унижает своих европейских союзников в Давосе, значит он абсолютно уверен, что он может себе это позволить. Сдачи они не дадут", - отметил он.

