Бойцы добровольческого отряда "Барс-37" получили высокие госнаграды

Российские военные теснят врага все дальше на запад, наступая по всему фронту. Наносят сокрушительное поражение личному составу и технике ВСУ на передовой и в тылу.

С воздуха по неприятелю и днем, и ночью бьет армейская авиация. Вот кадры боевого вылета Су-34. В этот раз экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя бомбовым ударом ликвидировал пункт управления БПЛА противника в зоне группировки "Центр".

А подходы к российским позициям на Красноармейском направлении держат под контролем операторы ударных дронов. Все маршруты передвижения боевиков у наших бойцов как на ладони. Точными атаками беспилотников срываются любые попытки ВСУ провести ротацию на передовой. Не дает врагу поднять головы реактивная артиллерия. Мощные залпы "Града" создают надежный огневой заслон на линии боевого соприкосновения.

Среди тех, кто день за днем приближает нашу победу, бойцы добровольческого отряда "Барс-37". В одном из тыловых районов группировки войск "Днепр" им вручили высокие государственные награды. За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, военнослужащие удостоены медалей "За храбрость" второй степени и "За заслуги перед Отчеством".