Представлены новые герои СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе СВО. Старший сержант Артём Старченко в ходе выполнения поставленных задач под плотным артиллерийским огнём и атаками вражеских беспилотников смог эвакуировать с передовой в безопасное место восемь раненых военнослужащих и своевременно оказать им медицинскую помощь. Благодаря его мужеству жизни бойцов были спасены.

Рядовой Михаил Чалов во время захвата вражеского опорного пункта под шквальным огнём и атаками ударных БПЛА ворвался на позиции противника и уничтожил из стрелкового оружия шестерых боевиков. А затем удерживал форпост до прибытия основных сил подразделения. Благодаря героизму Михаила Чалова наши военные закрепились на новых рубежах.