Полина Гагарина показала фигуру в бикини на Мальдивах

Полина Гагарина отправилась с детьми за границу. Снимками из отпуска певица делится с поклонниками на своей странице в соцсети.

После новогодних корпоративов у выпускницы "Фабрики звезд" высвободилось время, которое она решила провести с детьми. Для отдыха Полина выбрала жаркие Мальдивы.

Гагарина счастлива вновь оказаться на островах. Певица первым делом сделала селфи, показав ванную с бассейном под открытым небом. Артистка предстала на фото в полосатом бикини. Крошечный купальник подчеркнул стройную фигуру Гагариной и ее плоский животик.

"Ловлю каждое мгновение счастья", — написала певица в соцсети.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Полину засыпали комплиментами. "Пресс накачали, и это очень впечатляет"; "Невероятная, роскошная!"; "Вот это фигурка! Класс!"; "Обожаю!"; "Самая красивая артистка", — пишут пользователи Сети.

Но нашлись и те, кто раскритиковал чрезмерную худобу Гагариной. "Кожа да кости!"; "Полина выглядит как худосочная девочка-подросток"; "Раньше была лучше", — заявили поклонники певицы.

Напомним, Полина Гагарина воспитывает восьмилетнюю дочь Мию от бывшего мужа Дмитрия Исхакова. У артистки также есть 18-летний сын Андрей от первого супруга, актера Петра Кислова.