В офисе Зеленского отключили отопление

Администрация украинского лидера пожаловалась на холод. Офис президента Украины остался без отопления, сообщила советница главы офиса Владимира Зеленского Виктория Страхова.

Как написала советница в соцсети, в здании администрации холодно – хотя значительно теплее, чем у некоторых знакомых Страховой. По ее словам, у жителей Киева сейчас ни отопления, ни электроснабжения и почти 0 градусов в квартире. А у нее в кабинете – около 13 градусов.

Страхова рассказала, что в коридорах администрации температура ниже еще на пару градусов. При этом сотрудников офиса просили не пользоваться электрообогревателями. В то же время простым украинцам посоветовали обогреваться при помощи вибраторов. С такой рекомендацией выступила владелица секс-шопа, невеста экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая.