Владимир Путин сообщил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в "Совет мира", и поблагодарил американского лидера, передает ТАСС.

МИДу поручено изучить предложение о "Совете мира", проконсультировать с партнерами. После этого Россия даст ответ, уточнил президент.

Также Путин отметил вклад США в поиск решения по Украине. И подтвердил, что завтра планирует контакты с Уиткоффом и Кушнером.

Россия обсуждает с США использование замороженных активов на восстановление территорий в зоне СВО, сказал глава государства.