Путин оценил возможности США заполучить Гренландию

Тема Гренландии и США Россию не касается, заявил Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

По словам российского президента, Дания всегда относилась к Гренландии жестко, как к колонии. Стоимость острова Путин оценил в 200-250 миллионов долларов.

По мнению главы государства, США "потянут" покупку Гренландии, если говорить о ценах, сопоставимых со сделкой по Аляске в 1867 году.

Ранее на форуме в Давосе Дональд Трамп сказал, что США будут признательны, если получат согласие на свое предложение по приобретению острова, но "припомнят" в случае отказа.