Силы ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА за три часа

21 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 17 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— восьми БПЛА над территорией Краснодарского края;

— шести БПЛА над акваторией Азовского моря;

— двух БПЛА над акваторией Черного моря;

— одного БПЛА над территорией Республики Крым.

Под атаку ВСУ попали портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. Число погибших увеличилось до трех человек, пострадали восемь человек, сообщил оперштаб региона.