Трамп заявил, что Путин обладает властью

Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе объяснил причину приглашения президента России Владимира Путина войти в "Совет мира".

Он хочет видеть в организации людей, которые обладают властью и контролем. Трамп считает, что Путин принял приглашение войти в "Совет мира".

"Это величайший совет, когда-либо собранный. Все хотят быть в нём. Но да, у меня есть некоторые спорные люди в нём, но это люди, которые выполняют свою работу. Это люди, которые имеют огромное влияние. Но если бы в совете были только посредственности, это было бы не очень хорошо. Так что, он [Владимир Путин] был приглашён. Он согласился. Многие люди согласились", — рассказал американский лидер журналистам.

Вчера на совещании с постоянными членами Совбеза Владимир Путин заявил, что получил личное обращение Трампа с приглашением в "Совет мира".