Моряки Северного флота провели боевые учения и отработали навыки противодействия беэкипажным катерам противника, а также отражения воздушных атак.

В акваторию Баренцева моря вышел малый противолодочный корабль "Юнга", имеющий на вооружении два зенитных комплекса, ракетные и торпедные установки. С помощью современных гидроакустических приборов экипаж обнаружил и ликвидировал условного противника в прибрежной зоне.

Также были проведены артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Боевые учения прошли в районе, закрытом для судоходства и полётов авиации.