Задержан собственник обрушившегося в Новосибирске торгового центра

Полиция задержала собственника торгового центра в Новосибирске, в ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение. Накануне при обрушении кровли здания погиб один человек, двое пострадали.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас спасательная операция завершена, но на месте происшествия продолжается разбор завалов. В работах задействованы почти 400 специалистов и 70 единиц техники. Здание обесточено.

По предварительным данным, конструкция кровли не выдержала веса скопившегося снега, крыша рухнула на площади 600 квадратных метров.