Брутальный Трамп раздает подзатыльники европейским политикам

Здесь всё всерьёз и всё не по-настоящему. Мир раскололся на реальность, бесконечные образы, которые тоннами производят мессенджеры и соцсети. Конфликт между Трампом и Европой, как склока между мужчиной и женщиной. Сюжет, казалось бы, серьёзнее некуда. Но и здесь всё выглядит как сериал.

Зная слабость Трампа к женскому полу, итальянский премьер Мелони сегодня выступает этаким рупором, транслирующим Трампу приятный для него сюжет. Буквально льёт елей в уши. Какая приостановка боевых действий? Где? Неважно, сюжет должен быть таким.

Когда европейцы сыграли дряблыми мускулами и перебросили три десятка солдат в Гренландию, чтобы продемонстрировать зарвавшемуся американцу свою решимость отстоять остров, утихомиривать американского президента снова пришлось итальянке. Мелони пояснила, что этот десант ну совсем никак не против Америки, а против кого-то другого. Трамп с дамами не воюет.

В западном лагере, конечно исповедуют гендерное равноправие, но всё равно, политика - мир по большей части мужской. Напористый и брутальный, как бульдозер, американец раздает подзатыльники европейским политикам направо и налево, показывая, у кого тут сила, у кого тут воля и кто реальный мужик.

Эммануэль Макрон насмешил публику, попытавшись дерзко ответить Трампу в Давосе. Пошел глумливый шёпот: он от жены-то защититься не может, скрывает очередные побои под тёмными очками, а на словах-то боец каких мало! К тому же, слухи ходят об особых чувствах, которые президент Франции испытывает к Зеленскому. Вот и результат.

Канадцы решили тоже надерзить американскому агрессору, который ещё в прошлом году предлагал их стране стать 51-м штатом США. Разработали гипотетическую модель вторжения США на свою территорию и поняли, что американцы возьмут северного соседа максимум за 7 дней. Сопротивление будет организовано в виде засад, диверсий. В ход пойдет тактика "ударил — отошёл".

Удачи, ребята. У вас в действительности всё не так, как на самом деле.