Появились детали соглашения по Гренландии, продвигаемого Трампом

Будущее соглашение по Гренландии, которое разрабатывают американские власти, не предусматривает передачу полного суверенитета над островом от Дании Соединенным Штатам. Об этом рассказали в среду, 21 января, осведомленные источники.

По словам собеседников Axios, об этом стало известно после встречи президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Проект документа предполагает размещение в Гренландии американской системы противовоздушной обороны "Золотой купол", которая пока находится на этапе создания. Предусмотрено и обновление оборонного соглашения между США и Данией, заключенное еще в 1951 году.

При этом The New York Times со ссылкой на источники пишет, что Дания может передать США суверенитет над небольшими участками Гренландии для строительства военных баз. Эта тема якобы обсуждалась главами военных ведомство государств, входящих в НАТО, причем генсек альянса Рютте якобы "продвигал" такой подход. Однако позднее представитель НАТО заявил Reuters, что это неправда — Рютте не предлагал таких компромиссов.

Источники The Daily Mail утверждают, что Дональд Трамп всерьез обдумывает возможность предложить жителям Гренландии по 1 миллиону долларов каждому, если они проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам. Издание напоминает, что на острове проживают 57 тысяч человек.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что европейские политические лидеры, невзирая на все публичные возражения против притязаний Соединенных Штатов на Гренландию, в конечном счете "просто сдадут" остров американцам.